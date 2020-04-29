شكرا لقرائتكم خبر عن الشهيد فتحى البطل الحقيقى للدور الذي جسده "محمد إمام".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جسد الفنان محمد إمام، دور الشهيد هيثم فتحى، وذلك فى مسلسل الاختيار، حيث كانت كلمته "قول لأمى، ان ابنك مات راجل"، مؤثرة للغاية، لدرجة جعلت كافة المشاهدين للمسلسل يكتبونها على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى.

وقام محمد إمام بتجسيد دور أحد أبطال القوات المسلحة، الذين استشهدوا فى عمليات ضد العناصر الارهابية بشمال سيناء، وهو البطل الشهيد هيثم فتحى.

واستشهد الملازم أول هيثم فتحى، فى عمليات مواجهة مع العناصر الارهابية بشمال سيناء، فى أغسطس ٢٠١٦، حيث كان فى مواجهة معهم، سقط على أثرها شهيدا هو وبعض طاقم الكمين الذى كان ضمن قوته.

والشهيد هيثم فتحى، كان ضابطا احتياط بالقوات المسلحة، حيث تخرج فى كلية الهندسة، قبل أن يتم ترشيحه ضابطا احتياطيا بالجيش، ويعمل فى مدينة العريش بشمال سيناء، وهو ابن محافظة المنيا بصعيد مصر.

يذكر أن مسلسل الاختيار، بطولة الفنان أمير كرارة، وأحمد العوضى، ومن إخراج بيتر ميمى.

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