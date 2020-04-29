شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبود باشا ملك السكر في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، دور رجال الأعمال قبل ثورة 23 يوليو في الحياة العامة وخاصة في دعم الاقتصاد الوطني للبلاد.

يقول الكاتب شريف عارف إن رجل الأعمال لم يكن معروفاً بهذا اللقب قديماً، وإنما كان لقبه هو " الوطني الكبير" نظراً لأن رجال أعمال هذا الزمان كانوا إمتداداً لفكرة الاستقلال الوطني التي أقرتها ثورة 1919، وكانوا إما يعملون في الزراعة كالقطن وغيره أو الصناعة القائمة على الزراعة كالمحالج وصناعة السكر وغيرها.

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ويضيف الكاتب شريف عارف ربما يتذكر كثيرون "القفشه" التى أطلقها نجم كوميديا "الزمن الجميل" إسماعيل ياسين فى فيلم "المليونير" عام 1950 ، حينما سأل الخادمة (سعاد مكاوى) عن إسمها .. فأجابته قائلة بخفة ودلع : "سُكره" .. فرد عليها بذكاء ولاد البلد قائلاً: "أحب عبود باشا"!

الجميع وقت إنتاج فيلم "المليونير" عام 1950 يعلم من هو "عبود باشا"، فقد كان المهندس أحمد عبود "ملكاً" بحق، يعتلى عرش مملكة واحدة من أهم ممالك السلع الغذائية فى مصر والشرق الأوسط وهى مملكة صناعة "السكر"..كما أنه يمتلك واحداً من أهم الأساطيل البحرية في الشرق الأوسط.

يذكر أن الكاتب شريف عارف يشغل منصب سكرتير تحرير صحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .