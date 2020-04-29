شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب باعتمادات للانتهاء من مشروعات الصرف: بعضها متوقف منذ 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رياض عبد الستار، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن مشروعات الصرف الصحى فى عدد من القرى بمركز ملوى بمحافظة المنيا، والتى بدأ العمل فيها منذ ما يقرب من 10 سنوات ولم يتم الانتهاء حتى الآن، مما ينعكس على الصحة العامة للمواطنين فى هذه القرى، فى وقت يجب أن تكون صحة الإنسان هى الهدف الأسمى والغاية التى يجب الحفاظ عليها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف مياه الشرب والصرف الصحى من الملفات الخدمية التى تحظى باهتمام كبير من قبل جميع المواطنين، وهناك عدد من القرى محرومة من خدمة الصرف الصحى، على الرغم من بدء الأعمال بها منذ ما يقرب من 10 سنوات،وفجأة توقفت الأعمال ولم تُستأنف حتى الآن، مما يعنى إهدار المال العام، بالإضافة إلى أن هذا الأمر بيئة خصبة للإصابة بالأمراض المزمنة.

وأضاف عضو البرلمان، أن عدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى ببعض القرى ينعكس على الموازنة العامة لوزارة الصحة، حيث يتم تخصيص مبالغ ضخمة لمعالجة أصحاب الأمراض المزمنة التى يكون الصرف الصحى من أبرز أسبابها، وبالتالي فإن فإنه من الممكن أن يتم توجيه هذه الاعتمادات للجهاز القومى لمياه الشرب والهيئة القومية، للانتهاء من المشروعات العالقة منذ سنوات.

Advertisements

الجدير بالذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، وذلك اتساقا مع توجهات الدولة للإسراع فى تنفيذ المشروعات القومية لخدمة المواطنين، وخاصة مشروعات الصرف الصحي.