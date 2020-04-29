محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:
زار الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، المصابين بفيروس كورونا المستجد والمحتجزين داخل مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد، صحبة فريق من الطب العلاجي والطب الوقائي بالمديرية للاطئنان على المرضى والخدمة الطبية المقدمة وسحب المسحات.
واطمأن وكيل وزارة الصحة خلال زيارته على الفريق الطبي المقدم للخدمة بالمستشفى، والذي استلم عمله اليوم كفوج ثالث بعد انتهاء مدة الفوج الثاني.
واستمع مكي لطلبات مقدمي الخدمة من أطباء الجامعة والصحة وهيئة التمريض داعيهم إلى بذل اقصى جهد لخدمة المرضى قائلًا: "هذا العمل بمثابة عمل عظيم وأداء رسالة سامية".
وقدم وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الشكر للمجتمع المدني الذي يساهم مع وزارة الصحه في توفير الخدمات اللازمة وإعانات للمرضى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وكيل صحة الدقهلية يزور مصابي كورونا بمستشفي عزل تمي الأمديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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