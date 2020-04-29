تنفيذ 144 مشروعًا للشباب بتكلفة 25 مليون جنيه بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

نفذت محافظة الفيوم 144 مشروعًا، بداية من شهر يناير الماضي حتى نهاية أبريل الجاري، ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بتكلفة بلغت 25 مليونًا و135 ألف جنيه.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن أهم المشروعات التي جرى تنفيذها بالمبادرة هي مشروعات "تسمين ماشية، ومصانع للأعلاف وأخرى للمراتب، ومحلات بيع ملابس جاهزة، ومحلات بقالة، ومخازن سيراميك، ومحلات تجارية لأغراض متنوعة كالتصوير وبيع الوجبات السريعة، بالإضافة إلى الباكيات التي أقيمت في الأماكن المخصصة للتسوق، للحد من ظاهرة تكدس المواطنين والباعة الجائلين.

وكشف المحافظ عن تنفيذ 121 مشروعًا بنطاق الوحدة المحلية بمدينة الفيوم، و 19 بطامية، و 4 مشروعات بالوحدة المحلية بمدينة يوسف الصديق.