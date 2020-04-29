محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:
أعلن مستشفى العزل بالمدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 125 حالة بعد خروج 9 نزلاء جدد لتماثلهم للشفاء.
وقال الدكتور أحمد محسن، المدير الطبي للعزل بالمدينة الشبابية في أبي قير، إن الطاقم الطبي احتفل بخروج 9 حالات جديدة، بعد انتهاء الفحوصات الخاصة بكل حالة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر خروج 9 حالات من "عزل أبو قير" بعد تعافيهم من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.