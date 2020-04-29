خروج 9 حالات من "عزل أبو قير" بعد تعافيهم من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن مستشفى العزل بالمدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 125 حالة بعد خروج 9 نزلاء جدد لتماثلهم للشفاء.

وقال الدكتور أحمد محسن، المدير الطبي للعزل بالمدينة الشبابية في أبي قير، إن الطاقم الطبي احتفل بخروج 9 حالات جديدة، بعد انتهاء الفحوصات الخاصة بكل حالة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.