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بوتين يعقد اجتماعًا حول تطوير قطاع الطاقة في روسيا

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يعقد الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، اجتماعا عن بعد حول تطوير مجمع الوقود والطاقة في

روسيا، وفقا لما صرح به الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

 

وقال للصحفيين اليوم: "سيكون لديه (الرئيس الروسي) اجتماع حول تطوير الطاقة، الاجتماع حول مجمع الوقود والطاقة في

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روسيا ككل، القطاع الذي يعمل دائما، لا يمكن أن يتوقف تحت أي ظرف، الفحم تتم مواصلة استخراجه، النفط يتم مواصلة استخراجه، والشركات تواصل توليد الطاقة" ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وأشار إلى أن الرئيس الروسي ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، سيلقيان كلمة خلال الجزء المفتوح من الاجتماع، على أن يقوم رؤوساء شركات مثل "غازبروم" و"روس نفط" و"نوفاتيك" بإلقاء كلمة خلال الجزء المغلق من الاجتماع.

ووصف بيسكوف الاجتماع بالحدث المهم والكبير. ويأتي في وقت تراجعت فيه أسعار النفط إلى مستويات متدنية بفعل تراجع الطلب على الخام في ظل جائحة .

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