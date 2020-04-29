الكرملين: لا يمكن الآن تحديد موعد انتهاء جائحة كورونا في روسيا

أكد الكرملين اليوم الأربعاء، أنه ليس بوسع أحد في المرحلة الحالية تحديد الموعد الدقيق لانتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

جاء هذا على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عند تعليقه على دراسة توقع فيها خبراء من سنغافورة أن يكون 19

أغسطس القادم موعد انتهاء جائحة كورونا في روسيا.

وقال المتحدث، ردا على سؤال من الصحفيين عن موقف الكرملين بهذا الشأن: "ننطلق من الإدراك الثابت أنه لا يمكن تحديد موعد انتهاء الجائحة".

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ونصح بيسكوف الصحفيين باللجوء إلى الخبراء السنغافوريين، وليس

إلى السلطات الروسية للحصول على توضيحات بشأن توقعاتهم.

وأكد المتحدث أن السلطات الروسية تركز حاليا على حل مشاكل المناطق التي تعاني من نقص الوسائل لمحاربة الفيروس التاجي، لافتا إلى إحراز تقدم ملموس في زيادة حجم إنتاج المعدات والأجهزة الطبية المطلوبة داخل البلاد، بالإضافة إلى الاستيراد المستمر لهذه المواد من الخارج.

وسجلت في روسيا حتى الآن 99399 إصابة بفيروس كورونا، وتوفى 972 من هؤلاء المرضى.