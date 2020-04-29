إيران: 80 وفاة و1073 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تسجیل 80 وفاة جديدة، و1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقالت الصحة الإيرانية، إنه تم تسجیل 80 وفاة جديدة، مقارنة بـ71وفاة في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5957.
ولفتت إلى تسجيل 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 1112 إصابة في اليومالسابق، ما يرفع العدد الإجمالي 93657.
وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، أن هناك 2965 مصابا يقبعون في حالة صحية حرجة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 73791.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أنها أجرت 453386 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم في عموم البلاد.
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