دبلوماسي يكشف حقائق جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

نشر دبلوماسي كوري معلومات جديدة حول صحة رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بعد تضارب الأنباء حول صحته في الفترة الأخيرة، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنك الروسية.

ويقول الدبلوماسي السابق في كوريا الشمالية، والذي يعمل حاليًا في كوريا الجنوبية، ثاي يونج هو، إن غياب الزعيم عن الاحتفالات المعروفة باسم "يوم الشمس" يثبت

أنه مريض أو مصاب.

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وقال يونج هو: "إن كيم جونغ أون ليس فقط زعيم كوريا الشمالية، لكنه حفيد كيم إيل سونغ، وفي نظر كوريا الشمالية، إنه أمر غير طبيعي أن يغيب عن هذه الاحتفالات".

وقال: "الأشخاص الوحيدون الذين يمكنهم تأكيد حالته

الحقيقية قد يكونون زوجة كيم جونغ أون أو أخته، أو مساعديه المقربين فقط".

ولم يقدم الدبلوماسي أي دليل على دقة المعلومات المقدمة والتي نشرت في صحيفة "thesun"، لكن تقارير عدة أشارت إلى الغياب المتكرر للرئيس الكوري الشمالي عن حضور الأحداث المهمة في البلاد.

وكان الراديو الرسمي الكوري الشمالي بث، صباح الأحد الماضي، رسالة قدمها الزعيم، كيم جونغ أون، بعد تضارب هائل بشأن صحته على مدى اليومين الماضيين.