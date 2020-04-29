كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر لبنان يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الصحية في لبنان سجلت 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 721 إصابة.

وفي سياق آخر، استخدم الجيش اللبناني، القنابل المسيلة للدموع لتفريق محتجين أمام منزل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في طرابلس.

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وألقى المحتجون قنابل حارقة على فرع مصرف لبنان في صيدا جنوبي لبنان، وتجمهر آخرين في طرابلس شمال لبنان أمام منازل زعماء المدينة احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية.

وشهدت العاصمة طرابلس، أعمال عنف على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، في احتجاجات تخللتها مواجهات مع قوات الأمن رغم من تدابير العزل المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وشارك جمع من الرجال والنساء والأطفال في مسيرة جابت شوارع المدينة هاتفين "ثورة.. ثورة"، فيما حاول المتظاهرون الوصول إلى منزل أحد النواب، لكن قوات الجيش منعتهم مما أدى إلى حصول مواجهات، وفق "فرانس برس".