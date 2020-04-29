كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة المغربية تسجل 112 حالة تعافي جديدة وحالتي وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزرة الصحة في المغرب، اليوم الأربعاء، تسجيل 112 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا وحالتي وفاة.

وسجلت وزارة الصحة المغربية، 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 4289، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,015 مليون إصابة، بينهم أكثر من 208 ألف حالة وفاة، وأكثر من 888 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.