كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر اقتراب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا لـ100 ألف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب العدد الإجمالي من حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكد في روسيا من 100 ألف، اليوم الأربعاء، بعد أن تم تسجيل 5،841 حالة جديدة من الفيروس بين عشية وضحاها إلى جانب ارتفاع يومي قياسي في عدد الوفيات.

وقال مركز الاستجابة للأزمات التاجية في البلاد، اليوم الأربعاء، إن عدد القضايا على مستوى البلاد يبلغ الآن 99399. وأضاف، أن 108 شخص أُصيبوا بالفيروس الجديد توفوا في الـ 24 ساعة الماضية وهو ارتفاع يومي قياسي. وهذا يعني أن إجمالي عدد الوفيات الرسمي يبلغ الآن 972 شخصًا، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأغلقت روسيا، أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، منذ أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين معظم الأماكن العامة في أواخر مارس.

تجاوز هذا الأسبوع الصين وإيران في عدد من الحالات المؤكدة. تشير الأرقام إلى أن روسيا تحتل الآن المرتبة الثامنة عالميًا من حيث عدد الحالات المؤكدة، على الرغم من أنها سجلت حتى الآن عددًا أقل من الوفيات من العديد من الدول الأكثر تضررًا.

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بدأت السلطات تسجيل ارتفاع حاد في الحالات هذا الشهر.

تمر روسيا الآن بأسبوعها الخامس من الإغلاق الذي وضع بالاشتراك مع انهيار أسعار النفط الاقتصاد في طريقه نحو انكماش بنسبة 4-6٪، بحسب البنك المركزي.

وقال "بوتين"، في كلمة ألقاها على شاشات التلفزيون يوم الثلاثاء، إن إجراءات الإغلاق يجب أن تستمر لمدة أسبوعين آخرين. وحذر من أن ذروة تفشي المرض ما زالت أمامنا.

وأضاف "بوتين": "أن الوضع لا يزال صعبا للغاية. إننا نواجه مرحلة جديدة وربما أكثرها حدة في مكافحة الوباء."