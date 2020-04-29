كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا تمدد إغلاق المدارس حتى نهاية مايو بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير التعليم التركي، ضياء سلجوق، اليوم الأربعاء، إن تركيا مددت إغلاق المدارس حتى نهاية مايو كجزء من إجراءاتها لمكافحة انتشار الفيروس التاجي، بحسب ما افادت وكالة "رويترز".

أعلنت أنقرة عن الإغلاق الأولي للمدارس في 12 مارس بعد أن أبلغت عن أول حالة لـ COVID-19 ولديها الآن ما يقرب من 115000 حالة مع حصيلة وفاة ما يقرب من 3000. وصرح سلجوق بذلك فى مؤتمر صحفى.

وعلي صعيد اخر، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مقابلة صحفية، اليوم الأحد، إن بلاده ستبدأ في إعادة فتح البلاد في 4 مايو كجزء من خطط لتخفيف الإغلاق بسبب كورونا، وسيعاد فتح المدارس في سبتمبر.

وقال كونتي، لصحيفة La Repubblica الإيطالية اليومية: "نحن نعمل في هذه الساعات للسماح بإعادة فتح جزء جيد من شركات التصنيع إلى البناء في 4 مايو".

وأوضح إن الإجراءات ستقدم بحلول بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

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كانت إيطاليا الدولة الأوروبية الأولى التي تضررت بشدة من فيروس كورونا الجديد، وأول دولة فرضت إغلاقها في مارس. ويتم مراقبة مسارها عن كثب في جميع أنحاء العالم لإعادة فتح اقتصادها.

قال كونتي، إنه يجب على الشركات أن تتخذ إجراءات صارمة للسلامة الصحية قبل السماح لها بفتح بواباتها.

لكنه قال إنه يمكن إعادة فتح بعض الشركات التي تعتبر "استراتيجية"، بما في ذلك النشاط الذي يعتمد بشكل أساسي على التصدير، الأسبوع المقبل.

وأضاف كونتي، إن المدارس ستعاد فتحها في سبتمبر لكن أظهرت دراسات إضافية أن خطر انتقال العدوى مرتفع للغاية. وقال إن التدريس عن بعد كان يعمل بشكل جيد.

