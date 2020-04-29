كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر بولندا تعيد فتح الفنادق ومراكز التسوق اعتبارا من 4 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستعيد فتح الفنادق ومراكز التسوق يوم 4 مايو، بينما ستفكر في إعادة فتح المدارس التمهيدية في السادس من مايو، في خطوة لتخفيف القيود المفروضة لوقف انتشار الفيروس التاجي، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

بدأت بولندا في تخفيف بعض القيود في وقت سابق في أبريل قائلة إنها مكلفة للاقتصاد. أعادت فتح الغابات والحدائق العامة وخففت القواعد على عدد العملاء في المتاجر.

وبحلول يوم الأربعاء، أبلغت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة عن 12415 حالة وفاة و606 حالة وفاة.

وعلي صعيد اخر، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مقابلة صحفية، اليوم الأحد، إن بلاده ستبدأ في إعادة فتح البلاد في 4 مايو كجزء من خطط لتخفيف الإغلاق بسبب كورونا، وسيعاد فتح المدارس في سبتمبر.

وقال كونتي، لصحيفة La Repubblica الإيطالية اليومية: "نحن نعمل في هذه الساعات للسماح بإعادة فتح جزء جيد من شركات التصنيع إلى البناء في 4 مايو".

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وأوضح إن الإجراءات ستقدم بحلول بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

كانت إيطاليا الدولة الأوروبية الأولى التي تضررت بشدة من فيروس كورونا الجديد، وأول دولة فرضت إغلاقها في مارس. ويتم مراقبة مسارها عن كثب في جميع أنحاء العالم لإعادة فتح اقتصادها.

قال كونتي، إنه يجب على الشركات أن تتخذ إجراءات صارمة للسلامة الصحية قبل السماح لها بفتح بواباتها.

لكنه قال إنه يمكن إعادة فتح بعض الشركات التي تعتبر "استراتيجية"، بما في ذلك النشاط الذي يعتمد بشكل أساسي على التصدير، الأسبوع المقبل.

وأضاف كونتي، إن المدارس ستعاد فتحها في سبتمبر لكن أظهرت دراسات إضافية أن خطر انتقال العدوى مرتفع للغاية. وقال إن التدريس عن بعد كان يعمل بشكل جيد.

