كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تتهم أستراليا بـ"حيل تافهة" في نزاع حول فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت سلطات الصين، أستراليا، اليوم الأربعاء، بـ"حيل تافهة"، في نزاع محتدم بشأن مساعي كانبرا لإجراء تحقيق دولي في تفشي فيروس كورونا الذي قد يؤثر على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن التحقيق الذي سيقترحه حول كيفية تطور وانتشار الفيروس لن يستهدف الصين، ولكنه ضروري بالنظر إلى أن كورونا COVID-19 قتل أكثر من 200 ألف شخص وأغلق الكثير من الاقتصاد العالمي، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "الآن، يبدو من المعقول والملموس تمامًا أن يرغب العالم في إجراء تقييم مستقل لكيفية حدوث كل هذا، حتى نتمكن من تعلم الدروس ومنع تكرارها مرة أخرى".

وقال وزراء الحكومة الأسترالية، مرارًا، إن الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، تهدد "بالإكراه الاقتصادي" بعد أن قال سفيرها تشينغ جينجي هذا الأسبوع، إن المستهلكين الصينيين يمكن أن يقاطعوا المنتجات والجامعات الأسترالية بسبب دعوات الاستفسار.

اتصل رئيس وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية بـ"تشينغ" للتعبير عن قلقه. ثم أصدرت السفارة الصينية بيانًا مفصلاً ما قالت إنه نوقش في المكالمة، مما أثار توبيخًا آخر من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية.

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ردت السفارة الصينية بالغضب، اليوم الأربعاء، قائلة على موقعها على الإنترنت، إن تفاصيل المكالمة تم "تسريبها بوضوح من قبل بعض المسؤولين الأستراليين" وأنها بحاجة إلى تصحيح الرقم القياسي.

وقال متحدث باسم السفارة في بيان: "سفارة الصين لا تلعب حيلاً تافهة، وهذا ليس تقاليدنا. إذا فعل الآخرون، فعلينا أن نرد".

طوقت وسائل الإعلام الصينية الحكومية بقسوة "موريسون"، حيث كتب عالم الدراسات الأسترالي تشين هونج، في صحيفة "جلوبال تايمز"، اليوم الأربعاء، أن أستراليا "تقود" حملة خبيثة لتأطير الصين وتجريمها".

وقال هو شيجين، رئيس تحرير الصحيفة المرتبطة بصحيفة الشعب اليومية التي تسيطر عليها بكين، على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، إن أستراليا تثير المشاكل دائمًا.

وكتب "هو": "أن الأمر يشبه إلى حد ما مضغ العلكة على نعل حذاء الصين. في بعض الأحيان يتعين عليك العثور على حجرًا لفركها".