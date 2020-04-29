أدنى حصيلة مصابين يومية منذ 28 مارس وتناقص أعداد الحالات النشطة ب77 حالة

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث لوحظ تسجيل أقل معدل إصابات يومي منذ حوالي شهر الماضي.

وقالت الوزارة في آخر تحديث لها صباح اليوم، إنها سجلت خلال 18 ساعة الأخيرة، ما مجموعه 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 4289حالة.

وتعد حصيلة اليوم هي الأقل منذ أكثر من شهر، أي منذ يوم 28 مارس حينما سجلت 26 إصابة جديدة في 24 ساعة.

وحسب حصيلة اليوم، فقد وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى890 حالة، بعد تسجيل112 حالة تعافي جديدة، لتواصل بذلك نسبة الشفاء ارتفاعها متخطية واحدا من كل خمسة مصابين، حيث بلغت إلى حدود اليوم 20.8 بالمائة.

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مؤشر ثالث إيجابي ويتعلق الأمر بأعداد الأشخاص المتواجدين بالمستشفيات (الحالات النشطة)، حيث تناقص بواقع 77 شخص بين أمس واليوم، منتقلا من 3309 إلى 3232، وفق الأرقام المعلنة.

بالمقابل وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس في167حالة بعد تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، لتستقر نسبة الوفيات في 39 بالمائة.

ورغم إيجابية هذه المؤشرات إلا أنها تبقى ظرفية، وفق ما يؤكد مسؤولو وزارة الصحة، التي تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.