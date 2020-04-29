عاجل..أدنى حصيلة اليوم.. 37 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 4289

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقالت الوزارة في آخر تحديث لها صباح اليوم، إنها سجلت خلال 18 ساعة الأخيرة، ما مجموعه 37إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 4289حالة.
وحسب ذات الحصيلة، فقد وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى890 حالة، بعد تسجيل112 حالة تعافي جديدة، كما وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس في167حالة بعد تسجيل 2 حالات وفاة جديدة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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