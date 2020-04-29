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بعد إصابة زميل لهم بكورونا..عمال مصنع للأحذية في البيضاء يحتجون ويرفضون العمل – صور

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شيماء بخساس 0 تبليغ

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عشرات من عاملات وعمال إحدى مصانع الأحذية في المنطقة الصناعية سيدي البرنوصي، في الدارالبيضاء، احتجوا، أمس الثلاثاء، رافضين الولوج إلى مقر عملهم.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عمال المصنع المذكور نظموا وقفة احتجاجية أمام المصنع، مطالبين بإيقاف العمل، لاسيما بعد تسجيل إصابة أحد العاملين فيه بفيروس المستجد.

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وعبر المحتجون عن استيائهم من إصرار إدارة المصنع على استمرار العمل، في ظل الظروف، التي تفرض على العمال مخالطة بعضهم بعض، لاسيما بعد إصابة أحدهم بالفيروس.

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وأكد المحتجون أنهم خائفون من إصابتهم بالوباء، ونقله إلى أسرهم، مطالبين بإخضاعهم للفحوصات الطبية.

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يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جهة الدارالبيضاء سطات بلغ، اليوم، 1089 إصابة مؤكدة.

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