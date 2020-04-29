طقس الأربعاء.. جو معتدل مع قطرات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن تهم سحب منخفظة، خلال الصباح والليل، سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، مرفوقة بكتل ضبابية .

وستتشكل سحب ركامية فوق الأطلس الكبير، مع نزول قطرات مطرية محتملة.

وستمر سحب مدارية بأقصى الجنوب قد تعطي قطرات مطرية محتملة، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محتملة شمال الأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب معتدلة إلى محليا قوية، من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى والجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي ،ومن الشمال أو الغرب بباقي الجهات.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 07 و 12 درجة بالمنطقة الشرقية، منطقة طنجة، السايس، هضاب الفوسفاط، ووالماس، وستكون ما بين 12 و 17 درجة بالسهول، سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية، وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 17 و 22 درجة بالسواحل الجنوبية وأقصى الجنوب وجنوب شرق البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 15 و 20 درجة بالأطلس، والريف، وما بين 20 و 25 درجة بالمنطقة الشرقية ، السايس، منطقة طنجة، وبالقرب من السواحل، وما بين 25 و 30 درجة بالسهول، سوس، السفوح الجنوبية الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 31 و 36 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.