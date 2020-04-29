الإمارات ترسل مساعدات خاصة بمواجهة كورونا إلى نيبال

الأربعاء 29 أبريل 2020

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى نيبال، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.



ووفق وكالة "وام"، قال سعيد حمدان النقبي، سفير دولة الإمارات لدى نيبال: "إن الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بمساعدة جميع البلدان التي تواجه جائحة /كوفيد- 19/، إنه التزام تتعامل معه الدولة بأقصى قدر من المسؤولية والجدية، وهي على يقين بأنه من خلال التعاون فقط يمكننا أن نخرج من هذه الأزمة".

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وتابع "إن مساعدة دولة الإمارات لنيبال ستمكن العاملين في الخطوط الأمامية من أداء واجباتهم بهدف الحد بشكل كبير من انتشار /كوفيد-19/".

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت أكثر من 334 طنًا من المساعدات إلى أكثر من 32 دولة، استفاد منها ما يقارب من 334 ألفا من المهنيين الطبيين.