- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل مساعدات خاصة بمواجهة كورونا إلى نيبال والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 أبريل 2020
أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى نيبال، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
ووفق وكالة "وام"، قال سعيد حمدان النقبي، سفير دولة الإمارات لدى نيبال: "إن الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بمساعدة جميع البلدان التي تواجه جائحة /كوفيد- 19/، إنه التزام تتعامل معه الدولة بأقصى قدر من المسؤولية والجدية، وهي على يقين بأنه من خلال التعاون فقط يمكننا أن نخرج من هذه الأزمة".
وتابع "إن مساعدة دولة الإمارات لنيبال ستمكن العاملين في الخطوط الأمامية من أداء واجباتهم بهدف الحد بشكل كبير من انتشار /كوفيد-19/".
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت أكثر من 334 طنًا من المساعدات إلى أكثر من 32 دولة، استفاد منها ما يقارب من 334 ألفا من المهنيين الطبيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات ترسل مساعدات خاصة بمواجهة كورونا إلى نيبال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.