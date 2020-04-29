فيروس كورونا يتمدد داخل سجون أردوغان في تركيا

الأربعاء 29 أبريل 2020

تشهد سجون تركيا حالة من الهلع بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسط تعنت من النظام الحاكم تجاه السياسيين والمرضى من المعارضين ومخاوف لدى أهالي المعتقلين ومطالبات حقوقية بالإفراج عنهم.



ويوم أمس الثلاثاء، قال وزير العدل التركي، عبدالحميد جول، إن 120 سجينا في 4 سجون أصيبوا بفيروس كورونا.

وتابع في مؤتمر صحفي: "جميع السجناء المصابين يتلقون العلاج في المستشفى"، فيما لم يفصح الوزير عن مكان السجون.

واليوم الأربعاء، كشفت صحيفة "زمان" التركية عن أن سجن قونية (وسط) سجل 31 إصابة بفيروس كورونا من بينها موظف صحة ومدرس وحارس زنزانة وسجناء.

وأضافت أنه تم إبلاغ النيابة العامة بالأمر بجانب منع عمليات الدخول والخروج من السجن كليا.

ويوجد نحو 1300 معتقل داخل السجن الذي يعمل به نحو 300 موظف.

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والأربعاء الماضي، وضعت السلطات التركية 62 سجينا، غربي البلاد، بالعزل الصحي بعد ثبوت حالات إيجابية.

وقالت نيابة إزمير (غرب) إن نتائج فحوصات كورونا، التي خضع لها أحد السجناء داخل سجن بوجا، جاءت إيجابية.

وأوضحت أنه تم عزل 62 سجينا داخل الزنزانة ذاتها بالمستشفيات بعدما ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا.

وفي الثالث عشر من أبريل/نيسان الجاري، أعلن وزير العدل التركي، عبدالحميد جول، وفاة 3 سجناء بالسجون المفتوحة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

والجمعة الماضي، رفض نظام أردوغان الإفراج عن الكاتب المصاب بالسرطان، مولود أوزطاش، الصحفي السابق بوكالة "جهان" للأنباء التي صادرتها حكومة أردوغان قبل محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016، وفق موقع "تي 724".

الموقع قال إن الصحفي أوزطاش يقبع داخل سجن مدينة "أفيون قره حصار"(غرب)، منذ عامين ونصف العام، وإنه خضع في الفترة الماضية لعملية جراحية لاستئصال المرارة، دون إخطار عائلته، بعدها اكتشف إصابته بسرطان البنكرياس