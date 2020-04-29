شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يستهدف بـ16 غارة مواقع وتجمعات حوثية في مأرب والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 أبريل 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء أمس، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 16 غارة على مواقع وتجمعات حوثية في مناطق متفرقة من مديرية صرواح غربي المحافظة. وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا جراء القصف الجوي الذي ترافق مع تحليق مكثف في أجواء المديرية

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