حالة الطقس في مصر خلال الـ24 ساعة المقبلة

الأربعاء 29 أبريل 2020

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الأربعاء، علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلة نهارًا شديد ةالبرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.



حالة الطقس شديدة البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري

وتابعت الهيئة أن حالة الطقس في السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيفة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا مائلا للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

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حارة على جنوب الصعيد

وعلي شمال الصعيد فالطقس معتدل نهارًا، باردًا ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد، حار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

أما حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلي 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 3 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، على القاهرة، فإن الصغرى 16، والعظمى 27، والإسكندرية الصغرى 15، والعظمى 23. أما شرم الشيخ الصغرى 21، والعظمى 30، والغردقة الصغرى 20، والعظمى 30، بينما دمنهور الصغرى 15، والعظمى 24.