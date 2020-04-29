شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 1304 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم أكثر من 157500 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 1304 حالة في غضون الـ 24 ساعة.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 6056 وفاة على الأقل جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 211 حالة في غضون الـ 24 ساعة. من جهته أوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، أنه تعافى نحو 120400 مصاب من الفيروس.