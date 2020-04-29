شكرا لقرائتكم خبر عن 5841 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية، 5841 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 99399 حالة. وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا إن العدد الإجمالي للوفيات على مستوى البلاد ارتفع إلى 972 بعد تسجيل 108 حالات وفاة .

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