شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية : نتابع بقلق التطورات في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أكدت جامعة الدول العربية وقوفها وتضامنها مع لبنان وشعبه في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة وحتى يتمكن من تجاوز التحديات الراهنة.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي إن التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية وما يشهده الشارع اللبناني من تصعيد ميداني خطير بين جموع المتظاهرين

والجيش اللبناني وبالذات في طرابلس، هي تطورات تستدعي القلق والانزعاج الشديدين.

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وأضاف زكي في تصريح له اليوم إن الوضع دقيق للغاية في لبنان وفي الشارع على وجه الخصوص ويمكن أن ينزلق بسرعة إلي ما لا يحمد عقباه.. والأمل معقود بشكل خاص علي حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في التصرف بالمهنية والمسؤولية المعهودين للحيلولة دون انزلاق البلد للمجهول.

وأوضح أن الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية التي يشهدها لبنان باتت تتطلب معالجات حاسمة وفورية ،مطالبًا جميع الأطراف بالتحلى بروح المسؤولية الوطنية لأن الواضح أن الشارع اللبناني أصبح في وضع خطر لم يعد يحتمل معه الانتظار.

وشدد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي على أن الحكومة اللبنانية مدعوة بطبيعة الحال إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة للإصلاح الاقتصادي وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني، منوها بأن هناك مؤشرات علي قرب حدوث ذلك.

كما شدد على الأهمية التي تنظر بها الجامعة إلى دور القيادات اللبنانية في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والإبتعاد عن كل ما من شأنه إشعال الشارع والحفاظ على المظهر الحضاري للتظاهر السلمي الذي ميز تحرك الشارع منذ أكتوبر الماضي والابتعاد عن العنف الذي يزيد الامور تعقيدا ويفاقم الوضع ويزيده سوءاً.