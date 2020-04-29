شكرا لقرائتكم خبر عن 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 143 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 2274 حالة وعدد الوفيات 10 .
وأكدت الوزارة في بيان لها أن 364 حالة قد تماثلت للشفاء.
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