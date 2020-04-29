رئيس اتحاد السباحة بالوكالة يعلن الغاء المؤتمر الانتخابي

وقال عباس في بيان تلقته الخليج 365 نسخة منه، إن "اتحاد السباحة تسلم خطاباً من الاتحاد الدولي يبين عدم اتخاذ اي عقوبة بحق سرمد عبدالاله وسيتم الاستماع له قريبا".

وأضاف، ان "الخطاب اعلاه تضمن إشارة لمصادقة الاتحاد الدولي على الاجتماع الطارئ المزعوم عقده في 3 نيسان 2020 مما دفعنا لمخاطبتهم وتوضيح عدم انعقاد هذا الاجتماع وطلبنا ارسال نسخة من المراسلات التي تسلمها الدولي من جهات غير معترف بها محليا ودوليا، وفي جميع الاحوال فالانتخابات هو شأن داخلي بحسب لوائح الاتحاد الدولي".



وأوضح، "على الصعيد المحلي تمت مخاطبة اللجنة الاولمبية والاندية الرياضية وابلاغهم بإلغاء اجتماع الهيئة العامة كون الهيئة الادارية الحالية للاتحاد مكتملة النصاب بثمانية أعضاء وحسب قانون 16 للاتحادات الرياضية".

واختتم رئيس الاتحاد وكالة بيانه بالتأكيد على ضرورة "تدخل رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لإيقاف هذه الفوضى التي يثيرها بعض الطامعين بالمناصب بدعم اطراف حكومية باتت معروفة للوسط الرياضي".