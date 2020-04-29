هدد عمدة ولاية نيويورك الأميركية بيل دي بلاسيو، الأربعاء، بتنفيذ اعتقالات في صفوف الجالية اليهودية في حال تنطيمها حشوداً جماهيرية.



وقال دي بلاسيو: "عندما سمعت عن ذلك توجهت إلى الموقع للتأكد من أن الحشد سيتم تفريقه، وما شاهدته هو ما لن نتسامح معه طالما نكافح فيروس وندد دي بلاسيو في تغريدات نشرها أمس الثلاثاء على حسابه في "تويتر"، بمشاركة مئات اليهود الأرثوذكس في مراسم جنازة حاخام في حي ويليامزبرغ في بروكلين، واصفا إياها "أمرا غير مقبول إطلاقا"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".وقال دي بلاسيو: "عندما سمعت عن ذلك توجهت إلى الموقع للتأكد من أن الحشد سيتم تفريقه، وما شاهدته هو ما لن نتسامح معه طالما نكافح فيروس كورونا ". وتابع: "رسالتي إلى المجتمع اليهودي وكافة المجتمعات الأخرى واضحة ومفادها: وقت التحذيرات انتهى، وجهت لشرطة نيويورك بالتصرف فورا كي تستدعي أو حتى تعتقل الذين يحتشدون بمجموعات كبيرة، وذلك من أجل وقف تفشي الوباء وإنقاذ الأرواح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 'وقت التحذيرات انتهى'.. عمدة نيويورك يهدد الجالية اليهودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.