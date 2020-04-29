نزال يوجه باستنفار أمني عام في البصرة

وقال نزال في بيان تلقت الخليج 365، إنه وجه اليوم، باستنفار أمني عام في المحافظة، وذلك بعد إرتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونافي مناطق شمال البصرة"، مناشدا "جميع مكونات المجتمع البصري للإلتزام بقواعد حظر التجوال وتحمل المسؤولية الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية بهذا الجانب".واشار الى أن "دور علماء الدين وخطباء المنبر الحسيني كان كبيرا خلال الفترة الماضية في حث الناس على البقاء في بيوتهم"، داعيا اياهم "للاستمرار باخذ دورهم في هذا المجال".

وأضاف نزال أن "الإصابات الجديدة ألتي تم تسجيلها من قبل دائرة صحة البصرة تحتم علينا إتخاذ إجراءات أمنية مشددة وانتشار أمني واسع".

وأفادت صحة البصرة، في وقت سابق الاربعاء، بتسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة، 40 منها في منطقة المشراق وسط المحافظة، اما السبعة الاخرى موزعة على باقي مناطق المحافظة.



وسجلت محافظة البصرة امس الثلاثاء، 39 اصابة جديدة بفايروس كورونا، 37 منها في منطقة الهارثة اغلبهم لأشخاص شاركوا بمجلس عزاء.