حاكم مصرف لبنان: إذا أخفقت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات فتلك ليست مسؤولية البنك المركزي المزيد

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الأربعاء، إنه دعا دوما إلى ضرورة إجراء إصلاحات في الحكومة اللبنانية.

وأضاف سلامة، حين يقال إن البنك المركزي وحاكمه مسؤولان عن الأزمة المالية، فهذا جزء من حملة مبرمجة ضده، مضيفا أن البنك المركزي مول الدولة ولكن ليس هو من صرف الأموال.

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وقال إنه أبلغ اللبنانيين بأن ودائعهم المصرفية ما زالت موجودة، مشيرا إلى أن السيولة القابلة للاستخدام 20.9 مليار دولار.

وشدد على أن استقرار الليرة اللبنانية قرار وطني ونحن على اقتناع به.

وأضاف "أن جميع الأرباح التي حققها البنك المركزي تم تحويلها إلى الحكومة وساعدت في تقليص العجز"، معتبرا أن هناك حملة مبرمجة ضده، وفق ما ذكر.