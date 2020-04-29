تركيا تمدد إغلاق المدارس حتى 31 مايو لمواجهة لتفشي كورونا المزيد

أعلن وزير التعليم التركي، الأربعاء، تمديد إغلاق المدارس مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، مع مواصلة التعليم عن بعد، وذلك ضمن التدابير الاحترازية لمكافحة الفيروس.

وقال سلجوق، إن التعليم عن بعد مستمر حتى 31 مايو/ أيار المقبل، في إطار تدابير مكافحة فيروس "كورونا"، حسب جريدة "دايلي صباح" ووكالة "الأناضول".

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وكانت تركيا قررت مؤخرا مد إغلاق المدارس في البلاد حتى 30 أبريل/ نيسان، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن التعليم من المنازل سيستمر خلال تلك الفترة.

وبعد أن أغلقت تركيا المدارس صممت نظاما للتعليم من المنازل للطلاب لمواصلة دروسهم، بعد تفشي الفيروس، وتم تخصيص 3 قنوات لدروس المدارس، لمدة 20 إلى 25 دقيقة، وفق وكالة "رويترز".

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في تركيا 112 ألفاً و261، وهو أعلى إجمالي لأية دولة خارج أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة، بحسل وزارة الصحة التركية.