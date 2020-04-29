شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسجل 143 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 143 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) ليصل إجمالي الإصابات إلى 2274 حالة.



وقالت الصحة العمانية في بيان، إن من بين الإصابات 42 حالة لعمانيين، و101 لغير العمانيين، كما سجلت الوزارة 10 وفيات حتى الآن جراء الفيروس.

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