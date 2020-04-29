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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاميرات حرارية بالمسجد الحرام لقياس درجة حرارة المصلين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, الثلاثاء، الكاميرات المخصصة للقراءة الحرارية التي تعمل على تبيان درجة حرارة الأشخاص الداخلين للمسجد الحرام، حيث يميز البرنامج كل شخص ودرجة حرارته حال تجاوزت درجة حرارته الدرجة المسموح بها لدخول المسجد الحرام.
وأشاد الدكتور عبدالرحمن السديس بهذه التقنية الحديثة التي من شأنها الإسهام في أمن وسلامة قاصدي المسجد الحرام، والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، خسب "واس".
وقال: "من الواجب استغلال التقنية الحديثة ومواكبة كل ما يسهم في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة هذه الجائحة العالمية".
وشدد على وجوب اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير للحفاظ على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.
وتم توزيع الكاميرات المستخدمة في فحص العاملين بالمسجد الحرام على باب الملك فهد وباب إسماعيل وباب الصفا، على أن يتم العمل بها على مدار الساعة.
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