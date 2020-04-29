شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تشيع 70 من قتلاها (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

واصلت مليشيا الحوثي تشييع جثامين العشرات من قتلاها، أغلبهم من أبناء القبائل الذين زجت بهم إلى محارق الموت في العديد من جبهات القتال.



ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن مصادرها أنها رصدت تشييع ودفن مليشيا الحوثي لجثامين 70 قتيلاً من عناصرها بينهم قيادات، خلال أربعة أيام، منذ يوم السبت وحتى يوم أمس الثلاثاء، في العديد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وبينت المصادر، أن النسبة الكبيرة من قتلى المليشيات كان من نصيب العاصمة صنعاء والتي بلغت نسبتها بنصف القتلى أي بمعدل 50%، ليكون نصيبها 35 قتيلاً، فيما توزعت النسبة الباقية على تسع محافظات.

ووفق المصادر فإن محافظة حجة نالت نصيبها هذه المرة بثمانية قتلى، تبعتها محافظة البيضاء بسبعة قتلى، ثم محافظة ذمار والتي حازت على ستة قتلى، يليها محافظة عمران بخمسة قتلى بينهم نقيب، ثم محافظة إب بأربعة قتلى بينهم ملازم أول، وقتيلين في محافظة صعدة، وثلاثة قتلى في الضالع والحديدة والمحويت.

وطبقاً للتقارير السابقة التي نقلتها وكالة "خبر"، فإن المليشيات الحوثية تكبدت نحو 1361 قتيلاً خلال أقل من 80 يوماً في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما يكشف عن ما مُنيت به المليشيات في جبهات القتال.

وفيما يلي أسماء القتلى الذين دفنتهم المليشيات خلال الأربعة الأيام الماضية والبالغ عددهم 70 قتيلاً، وهم:

*محافظة صنعاء:

1 - سعد أحمد مونس - مديرية سنحان

2 - نوح يحيى الصماط - مديرية سنحان

3 - هشام علي زبارة - مديرية سنحان

4 - عبدالله عبدالغني الشاوش - مديرية سنحان

5 - علي أحسن السنيني - مديرية سنحان

6 - أسامة الشقاع - مديرية سنحان

7 - محمد مداحين - مديرية سنحان

8 - ناصر الشامي - مديرية سنحان

9 - رداد الشامي - مديرية سنحان

10 - عبدالرحمن الفيل - مديرية سنحان

11 - خالد علي داود - مديرية الحيمة الخارجية

12 - عدنان صالح السلمي - مديرية الحيمة الخارجية

13 - بليغ أحمد الجريدي - مديرية الحيمة الخارجية

14 - جلال محمد كليب - مديرية الحيمة الخارجية

15 - علي صالح الجبلي - مديرية الحيمة الخارجية

16 - خالد محمد دوده - مديرية همدان

17 - عبدالله حسين العرشي - مديرية همدان

18 - هيلان نايف البعجور - خولان الطيال

19 - الطاهري علي الطاهري - مديرية خولان الطيال

20 - نادر صالح عدف - مديرية شعوب

21 - مختار جميل سعدان - مديرية شعوب

22 - عادل ناصر الهقش - مديرية بني مطر

23 - بكيل أحمد أحمد المعدني - مديرية بني مطر

24 - عبدالحكيم محمد صوفان - مديرية بني حشيش

25 - علي محمد ربيح - مديرية بلاد الروس

26 - عبدالله حمود الخلقي - مديرية السبعين

27 - هيثم محمد علي المعافا

28 - أسامة لطف الحياسي

29 - الكاظم أحمد شوقي العباسي

30 - رائد عبده محمد غيلان

31 - محمد علي عبدالله الحضوري

32 - كمال عبدالله عبدالله الانسي

33 - جمال سليمان عبده عبده الأهدل

34 - عبدالكريم أحمد صالح لطف الله

35 - عبدالملك عبدالله يحيى طنطن

*محافظة حجة:

36 - رهيب أحمد العزيب - مديرية كحلان الشرف

37 - عبدالله حسين غوث - مديرية كحلان الشرف

38 - أشرف عبدالله هبه - مديرية المحابشة

Advertisements

39 - طه عبده هبه - مديرية المحابشة

40 - صدام محمد فلاح - مديرية أفلح اليمن

41 - مبروك محمد الحجوري - مديرية كعيدنة

42 - وليد محمد المساوى - مديرية كعيدن

43 - محمد علي ريبان - مديرية كشر

*محافظة البيضاء:

44 - رائد العبدلي - مديرية الطفة

45 - عبدالغني العبدلي - مديرية الطفة

46 - صدام العبدلي - مديرية الطفة

47 - سعد العبدلي - مديرية الطفة

48 - سالم العبدلي - مديرية الطفة

49 - ضيف الله العبدلي - مديرية الطفة

50 - إبراهيم العبدلي - مديرية الطفة

*محافظة ذمار:

51 - أحمد علي الماس - مديرية جبل الشرق

52 - محمد محمد هبه - مديرية جبل الشرق

53 - حزام محمد مهجل - مديرية جبل الشرق

54 - موسى علي العكيمي - مديرية عنس

55 - عصام أحمد الموشكي - مديرية مغرب عنس

56 - نبهان علي المغلس - مديرية الحداء

*محافظة عمران:

57 - النقيب / أحمد شوقي العراط - مديرية العشة

58 - عادل محمد مسعود - مديرية شهارة

59 - سهيل عامر المنتصر - مديرية ذيبين

60 - يحيى محمد علاء - مديرية الجبل

61 - عبدالغني صالح شرف الطبيب

*محافظة إب:

62 - ملازم أول/ فرقان طه سفيان - مديرية السياني

63 - يوسف أحمد الحسيني - مديرية المشنة

64 - عامر قايد راشد الحكمي

65 - عزيز دغمر صالح الصريمي

*محافظة صعدة:

66 - يحيى يحيى الحويلي - مديرية رازح

67 - صدام حسين الفقيه - مديرية رازح

*محافظة الضالع:

68 - أحمد علي مغبش - مديرية جبن

*محافظة المحويت:

69 - عصام الجايفي - مديرية الطويلة

*محافظة الحديدة:

70 - أحمد محمد صغير مدني - مديرية الميناء