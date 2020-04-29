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حالات الإصابات بكورونا في الصين تعاود الارتفاع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

حالات الإصابات بكورونا في الصين تعاود الارتفاع

متابعات_ الخليج 365

سجل البر الرئيسي الصيني 22 حالة إصابة جديدة بفيروس يوم 28 أبريل مقارنة مع ست حالات قبلها بيوم ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى 82858.

 

وقالت لجنة الصحة العامة في بيان اليوم إن عدد الحالات التي تشمل مسافرين قادمين من الخارج ارتفع إلى 21 يوم الثلاثاء مقارنة مع ثلاث حالات قبلها بيوم.

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وتراجع عدد الحالات التي أصيبت بالمرض لكن لم تظهر عليها أعراض إلى 26 مقارنة مع 40 قبلها بيوم.

 

وظل عدد الوفيات في البر الرئيسي بسبب المرض دون تغيير عند 4633.

 

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