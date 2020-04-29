شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 10 ملايين اختبار للكشف عن الإصابة بكورونا في أستراليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الأسترالية في بيان أن الملياردير أندرو فورست ومتخصصين في علم الباثولوجي من القطاع الخاص، سيساعدون الحكومة الأسترالية لضمان توفير نحو 10 ملايين اختبار إضافي للكشف عن الإصابة فيروس كورونا.

Advertisements وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سيتم توفير معدات الاختبار والمعدات الأخرى من جانب معهد بكين للجينوم ومؤسسة ثيرمو فيشر ساينتيفيك ومجموعة تيكان جروب إيه جي، بينما ستبرم الحكومة عقودا مع شركة سونيك هيلثكير وهيليوس وغيرهما لتوسيع نطاق الاختبارات. وسجلت أستراليا 15 ألفا و357 إصابة بالفيروس إلى جانب 569 وفاة حتى الآن، حسب موقع "وورلد ميتر".

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