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كوريا الجنوبية تسجل حالتي وفاة و9 إصابات إضافية بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

كوريا الجنوبية تسجل حالتي وفاة و9 إصابات إضافية بكورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء تسجيل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن المعدل اليومي للإصابات ظل في حدود 10 لليوم الحادي عشر على التوالي.

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وأعلنت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 10761 حالة.

 

وأفادت يونهاب بأنه من بين الـ9 إصابات الجديدة، هناك 5 حالات لوافدين.

 

كما ارتفع إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى الآن إلى 246 .

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