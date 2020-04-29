شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكالة روسية: قطر تتصدّر معدلات الإصابات بكورونا بالشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 سجلت قطر أعلى معدل إصابات بفيروس "كورونا" بالشرق الأوسط، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

وعلى الرغم من إعلان وزارة الصحة العامة القطرية، عن تسجيل 11,921 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا القاتل ووفاة 10 حالات، إلا أن جميع المؤشرات تؤكد أن الوضع في قطر أصبح كارثياً، وسط تخبط حكومي حول أعداد المصابين والتي تؤكد عدم دقتها.

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