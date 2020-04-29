العقوبات الأوروبية على فنزويلا لا تطال المساعدات الطبية

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الامم المتحدة: أكدت أربع دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن الدولي، هي فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإستونيا، الثلاثاء أن العقوبات الأوروبية على فنزويلا ليس لها تأثير على تقديم المساعدات الطبية لهذا البلد، في ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو.

قالت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضاً في بيان "تستهدف العقوبات الأوروبية على فنزويلا أفرادا مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وهي تأخذ بعين الاعتبار عدم المساس بالسكان". ولم تنضم المملكة المتحدة إلى هذا الإعلان المشترك. أضافت الدول الأربع في الوثيقة "بالنتيجة، لا تؤثر العقوبات على المساعدات الإنسانية أو الطبية مهما كانت".

شدد الإعلان على "القلق العميق من نتائج وباء كوفيد-19"، موضحاً أن "الوباء يهدد بترك أثر إنساني مدمر في بلد يعاني أصلاً من وضع اقتصادي واجتماعي وإنساني خطير".

تابعت الدول الأربع في الإعلان المشترك "يدعو أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن إلى عدم تسييس المساعدة الإنسانية وإلى حصول كل الدول على الدعم الإنساني بصورة آمنة ومن دون عوائق".

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فرنسا وبلجيكا وإستونيا وألمانيا هي خلف الدعوة إلى انعقاد هذا الاجتماع الخاص بفنزويلا في مجلس الأمن الدولي. وبادرت إلى هذه الدعوة بعد رفض روسيا معالجة البعد الإنساني خلال جلسة الأسبوع الماضي بطلب من موسكو حول الانتشار العسكري الأميركي في المياه الفنزويلية.

وفي الأول من أبريل، أعلنت واشنطن هذا الانتشار العسكري الذي قالت إنه يأتي في إطار عملية واسعة لمكافحة المخدرات. لكن نددت كراكاس بدعم من موسكو بهذا القرار الأميركي في رسالة إلى الأمم المتحدة.

يرجع آخر اجتماع علني حول فنزويلا في مجلس الأمن إلى إبريل 2019، حينما دعا نائب الرئيس الأميركي إلى الاعتراف بالمعارض خوان غوايدو رئيسًا للبلاد بديلاً من نيكولاس مادورو. ونظم اجتماع مغلق في مايو 2019، لكن حتى الأسبوع الماضي، لم يعقد مجلس الأمن أي جلسة عن فنزويلا.

