شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى البرلمان" تطالب بخطة زمنية لتوصيل الغاز الطبيعى إلى القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتوصيل الغاز الطبيعي لكافة المنازل بكل المحافظات على مستوي الجمهورية، خاصة في القرى والأرياف.

وقال العادلى لـ"الخليج 365"، إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعي ولابد أن يتم توصيله لكافة المنازل، لتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة في القرى، خاصة بسبب ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز، مطالبا بوضع خطة زمنية لتوصيل الغاز الطبيعي.

وشدد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب علي ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات توصيل الصرف الصحي حتي لا يتسبب ذلك في تعطيل توصيل الغاز الطبيعي.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت أنها تنفذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى من خلال شركة سيناء للغاز لمنطقة خليج نبق بمدينة شرم الشيخ لتغذية 55 منشأة سياحية وفندقية و55 قطعة أرض مخطط إقامة منشأة سياحية عليها باجمالى استثمارات حوالى 250 مليون جنيه تنفذ على 3 مراحل ، حيث تم الانتهاء من 90% من المرحلة الأولى للمشروع، وذلك في اطار مساهمة قطاع البترول في جهود تنمية شبه جزيرة سيناء ، يتم حالياً، وجاء ذلك في التقرير الذى تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس محمود أنور رئيس شركة سيناء للغاز حول الموقف التنفيذي لمشروع توصيل الغاز لسيناء وذلك بهدف المساهمة في تنشيط السياحة وتوفير فرص عمل جديدة من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للوقود السائل، وذلك دعماً لبرامج التنمية الطموح والاستثمار التي تشهدها سيناء حالياً، وأشار التقرير إلى استمرار نشاط توصيل الغاز خاصة بمدينة العريش .