بسبب كورونا.. عُمدة نيويورك يهدد الجالية اليهودية باعتقالات

هدد عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، بتنفيذ حملة اعتقالات في صفوف أنصار الجالية اليهودية المحلية، في حال تنظيمها حشودا جماهرية على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وندد دي بلاسيو في تغريدات نشرها أمس الثلاثاء على حسابه في "تويتر"، بمشاركة مئات اليهود الأرثوذكس في مراسم جنازة حاخام في حي ويليامزبرغ في بروكلين، واصفا إياها "أمرا غير مقبول إطلاقا".

وقال دي بلاسيو: "عندما سمعت عن ذلك توجهت إلى الموقع للتأكد من أن الحشد

سيتم تفريقه، وما شاهدته هو ما لن نتسامح معه طالما نكافح فيروس كورونا".

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وتابع: "رسالتي إلى المجتمع اليهودي وكافة المجتمعات الأخرى واضحة ومفادها: وقت التحذيرات انتهى، ووجهت لشرطة نيويورك بالتصرف فورا كي تستدعي أو حتى تعتقل الذين يحتشدون بمجموعات كبيرة، وذلك من أجل وقف تفشي الوباء وإنقاذ الأرواح".

وأعرب عمدة نيويورك عن تفهمه لسعي الناس إلى التجمهر في

الظروف الحالية، محذرا في الوقت نفسه من أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الوفيات، وتابع: "لن أسمح بذلك، ووجهت شرطة نيويورك باتباع نفس المعيار للمدينة برمتها، وهو عدم التسامح نهائيا".

وتعرض دي بلاسيو لانتقادات من قبل منظمات يهودية، بما فيها لجنة الشؤون العامة اليهودية الأرثوذكسية (OJPAC) وبعض السياسيين في الولايات المتحدة الذين نددوا بتركيزه على الجالية اليهودية في تغريداته واتهموه بـ"التمييز".

ولا تزال نيويورك أكبر بؤرة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة حيث تجاوز عدد الإصابات بالفيروس التاجي مؤخرا عتبة المليون حالة، فيما تجاوزت حصيلة الضحايا 58 ألف شخص.