وصول أول طائرة تقل سوريين عالقين في الخارج

وصلت إلى مطار دمشق الدولي أول طائرة تقل سوريين في الخارج منذ إغلاق الأجواء في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، قادمة من العاصمة الأرمنية يرفان وفقا لموقع روسيا اليوم. وذكرت وزارة الخارجية السورية أن القادمين وعددهم 29 Advertisements مسافراً سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي مدة 14 يوما. مسافراً سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي مدة 14 يوما. وأشارت الوزارة إلى أن تلك الرحلة تأتي بموجب قرارات الحكومة مؤخرا بتكليف وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل بدراسة واقع السوريين في الخارج، ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم بما يضمن اتخاذ إجراءات السلامة والصحة. في الخارج، ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم بما يضمن اتخاذ إجراءات السلامة والصحة. وهذه الرحلة هي الأولى منذ أن طلبت الحكومة من وزارات الخارجية والصحة والنقل في الـ 18 من الشهر الجاري "دراسة واقع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم ظروف العودة ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم".

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