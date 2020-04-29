شفاء 213 حالة من المصابين بفيروس كورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء شفاء 213 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1176 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح عبر تويتر بحمد لله وبعده الثناء على طواقمنا الطبية بلغت حالات الشفاء اليوم 213 حالة بمجموع كلي لحالات الشفاء

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية د. عبدالله السند قد اعلن امس في اخر إحصائية لوزارة الصحة الكويتية تأكيد إصابة 152 حالة جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات 3440 حالة، وتسجيل 164 حالة شفاء من فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1176 حالة، وتسجيل حالة وفاة

جديدة بفيروس كورونا المستجدّ COVID19 لمقيم من الجنسية الهندية.

وأشار الى ان الحالات الجديدة المصابة بكورونا هي 15مرتبطة بالسفر لكويتيين وعدد 128 مخالطة منهم 20 لكويتيين و64 الهند و14 مصر و12 بنغلادش و6 نيبال و5 باكستان و3 سعودية و2 تركيا و1 الأردن و1 سورية -9 قيد التقصي..5 لكويتيين و3 سورية و1 العراق.

واكد السند ان هناك 67 حالة تتلقى الرعاية الطبية بالعناية المركزة.. 30 منها حرجة كما وان هناك 44 شخصاً انهوا فترة الحجر الصحي المؤسسي.. خلال ال24 ساعة الماضية.