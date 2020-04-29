ارتداء الكمامات إلزامي.. ألمانيا تعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

دخل فرض ارتداء الكمامات الصحية في المحال التجارية حيز التنفيذ في ولاية برلين، وبذلك تكون برلين آخر ولاية تفرض هذا الإجراء. ومن المتوقع إعلان تمديد تحذير السفر للخارج بغرض السياحة حتى 14 يونيو .

وأصبح ارتداء القناع الواقي أو الكمامة الحامية للفم والأنف، إلزامياً اعتباراً من اليوم الأربعاء في مراكز التسوق والمحال التجارية في كافة أنحاء ألمانيا.

وبعد فرضها وضع كمامات في وسائل النقل العام، قررت العاصمة الألمانية برلين فرض ذلك في المحلات التجارية أيضاً،

حسبما ذكر أندرياس غايزل وزير داخلية ولاية برلين. وكانت الولايات الـ15 الأخرى قد اتخذت قراراً مماثلاً الأسبوع الماضي. وبذلك تصبح ألمانيا بأكملها (16 ولاية) تفرض ارتداء الكمامات الصحية في المحلات التجارية.

وكانت ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا أول ولاية بالبلاد تفرض ارتداء الكمامة، أما آخر ولاية فرضت ارتداء الكمامة الواقية فكانت بريمن.

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وتفيد أبحاث علمية أن ارتداء الكمامة الواقية تقلل من مخاطر

العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-21).

من جهة أخرى أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية رصد 1304 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا اليوم الأربعاء فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 202 حالة وفاة مقارنة باليوم السابق.

ووفقاً للإحصاء، فإن العدد الإجمالي للمصابين في أكبر دولة أوروبية من حيث عدد السكان بلغ 157641 حالة إصابة مؤكدة وعدد الوفيات 6115.

ومن ناحية أخرى، ذكرت مجلة دير شبيغل أن الحكومة ستعلن اليوم الأربعاء تمديداً للتحذير من السفر لكل الرحلات السياحية للخارج حتى 14 يونيو على الأقل، قائلة إن وثيقة لوزارة الخارجية في هذا الشأن تم الاتفاق عليها مع وزارات أخرى.