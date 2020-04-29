العراق.. تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البصرة

أفاد مصدر طبي في محافظة البصرة الواقعة جنوب العراق اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة.
وقال المصدر - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" - إن "المحافظة سجلت اليوم 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 40 حالة في
يذكر ان محافظة البصرة سجلت الثلاثاء 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا،أغلبهم لأشخاص شاركوا بمجلس عزاء.
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