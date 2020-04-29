أمريكا تؤكد دعمها لوحدة اليمن

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شنكر، دعم واشنطن لاتفاق الرياض ووحدة اليمن، حسبما نقلت عنه وكالة "رويترز".
يأتي هذا التصريح بعد أن عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الثلاثاء عن قلق بلاده إزاء إعلان المجلسالانتقالي الجنوبي في اليمن السبت الماضي الإدارة الذاتية للمناطق الخاضعة لسيطرته.
وأضاف شنكر في تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ترحب بإعلان التحالف الذي تقوده السعودية وقفإطلاق النار في اليمن، وذلك بعد أن أعلن التحالف يوم الجمعة تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة شهر.
وتطرق شنكر في تصريحاته أيضا لمسألة تقديم المساعدة للبنان وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أنه يتعين على لبنان أن يثبت التزامه بالإصلاحات حتى يحصل على مساعدات.
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