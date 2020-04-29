الجيش الإيراني يتوعد القوات الأمريكية في المياه الإقليمية

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، إن القوات الأمريكية ستتلقى "صفعة أقوى من قبل إذا شنت أدنى اعتداء على المياه الإقليمية الإيرانية ومصالح الشعب الإيراني" وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي تصريح أدلى به للتلفزيون الإيراني، مساء الثلاثاء، قال العميد شكارجي، إن "دول

منطقة الخليج الفارسي قادرة على توفير الأمن فيها إلا أن سؤالنا هو أنه عن ماذا يبحث الأمريكيون في هذه المنطقة وماذا تفعل سفنهم الحربية وطائراتهم ووحداتهم القتالية في هذه المنطقة؟".

وقال المتحدث إن الأمريكيين "قد

اختبروا سابقا أنهم لو قاموا بأدنى خطوة واعتداء على المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصالح شعبنا فإنهم سيتلقون صفعة أقوى من قبل لأننا لا نجامل أحدا في مسألة الدفاع عن بلادنا".

وأضاف شكارجي أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "يطلق في بعض الأحيان تصريحات ضدنا في إطار الحرب النفسية وإرباك أذهان الرأي العام، ولتقوية رصيده في الانتخابات القادمة".