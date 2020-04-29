كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 11:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تسجل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأبلغ يوريانتو عن 11 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 784، بينما تعافى 1391 شخصًا. تم اختبار أكثر من 67.700 شخص.
وعلي صعيد اخر، كدت وزارة الصحة السنغافورية، يوم الثلاثاء، 528 حالة إصابة أخرى بالفيروس التاجي، وهو أقل ارتفاع يومي منذ أسبوعين تقريبًا، ليصل عدد حالات الإصابة بالدولة إلى 14951 حالة.
معظم الحالات الجديدة هي من بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في مهاجع في الدولة، التي لديها أكبر عدد من الإصابات بفيروسات التاجية في آسيا.
وفي وقت سابق، سجلت سنغافورة 799 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجى يوم الاحد، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة فى البلاد.
ومن بين الحالات الجديدة، هناك 14 من السنغافوريين أو المقيمين الدائمين، في حين أن الغالبية العظمى منهم يحملون تصاريح عمل في سكن العمال الأجانب.
في الأسابيع الأخيرة، سجلت المدينة الآسيوية ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بالفيروس التاجي، حيث تم ربط آلاف الحالات الجديدة بمجموعات في مهاجع العمال الأجانب. للسيطرة على الانتشار، حاولت الحكومة عزل المهاجع، واختبار العمال ونقل المرضى الذين يعانون من أعراض إلى مرافق الحجر الصحي.
سجلت سنغافورة أكثر من 13000 حالة إصابة بفيروس كورونا - وهي أعلى نسبة في جنوب شرق آسيا - و12 حالة وفاة على الأقل، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.