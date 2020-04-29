كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 11:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تسجل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، أن بلاده أكدت 260 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، اليوم الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 9771 إصابة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وأبلغ يوريانتو عن 11 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 784، بينما تعافى 1391 شخصًا. تم اختبار أكثر من 67.700 شخص.

وعلي صعيد اخر، كدت وزارة الصحة السنغافورية، يوم الثلاثاء، 528 حالة إصابة أخرى بالفيروس التاجي، وهو أقل ارتفاع يومي منذ أسبوعين تقريبًا، ليصل عدد حالات الإصابة بالدولة إلى 14951 حالة.

معظم الحالات الجديدة هي من بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في مهاجع في الدولة، التي لديها أكبر عدد من الإصابات بفيروسات التاجية في آسيا.

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وفي وقت سابق، سجلت سنغافورة 799 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجى يوم الاحد، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة فى البلاد.